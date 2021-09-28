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Прем'єр-міністр Ізраїлю в ООН закликав зупинити ядерну програму Ірану

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Вівторок 28 вересня 2021 06:47
Прем'єр-міністр Ізраїлю в ООН закликав зупинити ядерну програму Ірану Фото: Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звернувся до світової спільноти із закликом зупинити Іран в його спробах отримати ядерну зброю. Про це він заявив на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Програма Ірану зі створення ядерної зброї знаходиться в критичній точці. Всі червоні лінії перейдені, інспекції ігноруються, всі очікування виявилися помилковими", - сказав глава уряду Ізраїлю.

За його словами, за останні роки Іран "зробив великий стрибок вперед" в області ядерних досліджень і розробок, створенні виробничих потужностей і збагаченні урану.

Беннет підкреслив, що Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. Він закликав міжнародне співтовариство до дій.

"Якщо ми докладемо зусиль, якщо ми серйозно налаштовані зупинити це, якщо ми використовуємо всю нашу винахідливість, то зможемо перемогти. І саме це ми збираємося зробити", - додав він.

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