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Премьер-министр Эфиопии обещает возглавить войну против повстанцев

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пообещал вывести войска своей страны с фронта и возглавить войну против повстанцев. Как известно, в стране активизировались военные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ахмед пообещал пойти на фронт, чтобы возглавить силы обороны.

"Начиная с завтрашнего дня я буду мобилизован на фронт, чтобы возглавить силы обороны", - заявил он.

Он также призвал других жителей присоединиться к нему на фронте.

повстанческая группа Народно-освободительного фронта Тыграя продолжает наступления, требуя контроля над столицей. Это привело к тому, что в стране был введен режим чрезвычайного положения. Многие страны просят своих граждан избегать поездок в Эфиопию.

Напомним, что украинцев просят не ездить в Эфиопию. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел.

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Эфиопия