Премьер-министр Эфиопии обещает возглавить войну против повстанцев

Ахмед пообещал пойти на фронт, чтобы возглавить силы обороны.

"Начиная с завтрашнего дня я буду мобилизован на фронт, чтобы возглавить силы обороны", - заявил он.

Он также призвал других жителей присоединиться к нему на фронте.

повстанческая группа Народно-освободительного фронта Тыграя продолжает наступления, требуя контроля над столицей. Это привело к тому, что в стране был введен режим чрезвычайного положения. Многие страны просят своих граждан избегать поездок в Эфиопию.