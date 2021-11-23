Премьер-министр Эфиопии обещает возглавить войну против повстанцев

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пообещал вывести войска своей страны с фронта и возглавить войну против повстанцев. Как известно, в стране активизировались военные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Ахмед пообещал пойти на фронт, чтобы возглавить силы обороны.
"Начиная с завтрашнего дня я буду мобилизован на фронт, чтобы возглавить силы обороны", - заявил он.
Он также призвал других жителей присоединиться к нему на фронте.
повстанческая группа Народно-освободительного фронта Тыграя продолжает наступления, требуя контроля над столицей. Это привело к тому, что в стране был введен режим чрезвычайного положения. Многие страны просят своих граждан избегать поездок в Эфиопию.
Напомним, что украинцев просят не ездить в Эфиопию. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел.