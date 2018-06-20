Прем'єр Ізраїлю подякував США за рішення вийти з Ради ООН з прав людини

Нетаньяху привітав рішення США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення Сполучених Штатів Америки вийти з Ради ООН з прав людини. Про це він заявив у своєму Twitter.

Від імені Ізраїлю він подякував президента США Дональда Трампа, держсекретаря Майка Помпео і посла США в ООН Ніккі Хейлі за їх "мужнє рішення проти лицемірства і брехні так званої Ради ООН з прав людини".

"Ізраїль вітає американську заяву", - написав він.

Він повідомив, що рішення США "покинути цей упереджений орган" є однозначним твердженням.

Israel thanks President Trump, Secretary Pompeo and Ambassador Haley for their courageous decision against the hypocrisy and the lies of the so-called UN Human Rights Council. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 19, 2018

The US decision to leave this prejudiced body is an unequivocal statement that enough is enough.



Israel welcomes the American announcement. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 19, 2018

Нагадаємо, США вийшли з Ради ООН з прав людини звинувативши його в "хронічної упередженості по відношенню до Ізраїлю".

Хейлі зазначила, що "непропорційний фокус і нескінченна ворожість по відношенню до Ізраїлю є явним доказом того, що Рада мотивована політичними сенсами, а не правами людини".