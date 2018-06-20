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Прем'єр Ізраїлю подякував США за рішення вийти з Ради ООН з прав людини

НовиниПолітика    20.06.2018 - 05:10
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху привітав рішення США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення Сполучених Штатів Америки вийти з Ради ООН з прав людини. Про це він заявив у своєму Twitter.

Від імені Ізраїлю він подякував президента США Дональда Трампа, держсекретаря Майка Помпео і посла США в ООН Ніккі Хейлі за їх "мужнє рішення проти лицемірства і брехні так званої Ради ООН з прав людини".

"Ізраїль вітає американську заяву", - написав він.

Він повідомив, що рішення США "покинути цей упереджений орган" є однозначним твердженням.

Нагадаємо, США вийшли з Ради ООН з прав людини звинувативши його в "хронічної упередженості по відношенню до Ізраїлю".

Хейлі зазначила, що "непропорційний фокус і нескінченна ворожість по відношенню до Ізраїлю є явним доказом того, що Рада мотивована політичними сенсами, а не правами людини".

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Теги публікації: Ізраїль, ООН, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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