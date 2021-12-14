Премьер Израиля остается на карантине после контакта с заболевшим COVID

Премьер Израиля Нафтали Беннетт остается на карантине после контакта c зараженный коронавирусом. На борту самолета Беннетта, когда он возвращался накануне из ОАЭ, находился человек, у которого позже обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Jerusalem Post .

По возвращении в Израиль премьер сразу изолировался в рамках обязательных мер, введенных в стране для прибывающих в страну из-за рубежа.

Помимо Беннета, на карантине в настоящее время находятся члены его делегации, с которой он ездил в ОАЭ. Ожидается, что в скором времени у них возьмут ПЦР-тест.

Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом.