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Прем'єр Ізраїлю залишається на карантині після контакту з хворим

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Єрусалим, Вівторок 14 грудня 2021 12:45
Прем'єр Ізраїлю залишається на карантині після контакту з хворим Фото: глава ізраїльського уряду Нафталі Беннетт (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннетт залишається на карантині після контакту з зараженим коронавірусом. На борту літака Беннетта, коли він повертався напередодні з ОАЕ, знаходився чоловік, у якого пізніше виявили COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Jerusalem Post.

Після повернення в Ізраїль прем'єр відразу ізолювався в рамках обов'язкових заходів, введених в країні для тих, хто прибувають в країну з-за кордону.

Крім Беннета, на карантині в даний час знаходяться члени його делегації, з якою він їздив в ОАЕ. Очікується, що незабаром у них візьмуть ПЛР-тест.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет повідомив, що зустрівся зі наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом.

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