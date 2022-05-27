Премьер Италии не увидел "надежды на мир" после разговора с Путиным

Премьер Италии заявил, что попытался понять, можно ли "разблокировать огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также планирует обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Драги отметил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине.

"Я не увидел проблесков мира", - сказал он.

Путин в ходе беседы рассказал Драги о "предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей", сообщили в Кремле.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что готовы создать проход для экспорта зерна в обмен на отмену санкций.

В Офисе президента в ответ сказали, что такие заявления РФ подтверждают серьезное влияние санкций на ее экономику.

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