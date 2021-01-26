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Премьер Италии уходит в отставку. Конте отправился к президенту с заявлением

Рим, Вторник 26 января 2021 12:56
Премьер Италии уходит в отставку. Конте отправился к президенту с заявлением
Фото: Джузеппе Конте (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отправился к президенту подать свое заявление об отставке. Ожидается, что президент Серджио Матарелла его примет и начнет консультации с лидерами политсил.

Об этом сообщает Reuters.

Конте потерял большинство в Сенате после того, как младший партнер "Вива Италия", партия экс-премьера Маттео Ренци, вывела из правительства своих министров.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые будут предоставлены стране для преодоления экономических последствий пандемии.

Если президент после переговоров с политсилами признает, что Конте имеет достаточную поддержку, чтобы попытаться создать новое правительство, ему дадут на это несколько дней. Если не будет поддержки, то будет искать нового кандидата.

Напомним, Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.

Предполагается, что отставка Конте может иметь формальный характер, поскольку не исключается, что премьер получит новый мандат и возможность сформировать правительство, которое будет пользоваться широкой поддержкой в парламенте.

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