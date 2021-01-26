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Прем'єр Італії йде у відставку. Конте вирушив до президента з заявою

Рим, Вівторок 26 січня 2021 12:56
Прем'єр Італії йде у відставку. Конте вирушив до президента з заявою
Фото: Джузеппе Конте (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вирушив до президента подати свою заяву про відставку. Очікується, що президент Серджіо Матарелла її прийме та розпочне консультації з лідерами політсил.

Про це повідомляє Reuters.

Конте втратив більшість у Сенаті після того, як молодший партнер "Віва Італія", партія екс-прем’єра Маттео Ренці, вивела з уряду своїх міністрів.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що будуть надані країні для подолання економічних наслідків пандемії.

Якщо президент після перемовин з політсилами визнає, що Конте має достатню підтримку, щоб спробувати створити новий уряд, йому дадуть на це декілька днів. Якщо не буде підтримки, то шукатиме нового кандидата.

Нагадаємо, Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.

Передбачається, що відставка Конте може мати формальний характер, оскільки не виключається, що прем'єр отримає новий мандат і можливість сформувати уряд, який буде користуватися широкою підтримкою в парламенті.

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