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Премьер Италии не планирует выводить страну из карантина в ближайшее время

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 12:23
Премьер Италии не планирует выводить страну из карантина в ближайшее время
Фото Джузеппе Конте (facebook.comsanmateo)

Конте заявил, что открытие Италии после карантина должно происходить по плану

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не планирует выводить страну из карантина, введенного из-за коронавируса, и призывает итальянцев подождать с этим решением. Об этом сообщает Politico.

Как он сообщил, открытие Италии после карантина должно происходить по плану, чтобы в случае роста количества новых заражений после ослабления ограничений система здравоохранения смогла справиться с нагрузкой. Он также добавил, что понимает, как устали граждане от введенного карантина, но уверяет, что решение отменить его сейчас - было бы безответственно. А новое число заражений выросло бы стремительно вверх.

Кроме того, он подчеркнул, что для ослабления карантинных ограничений необходимо будет изменить модель работы транспорта и бизнеса.

"В последующие дни мы тщательно будем прорабатывать план открытия, чтобы он отвечал интересам всей страны" - заявил премьер-министр.

В целом в Италии зафиксировано более 181 тыс. случаев заражений коронавирусом, из которых 24 114 человек умерли.

Напомним, правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.

Ранее директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

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