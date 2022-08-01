ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Испании прервал визит на Балканы и срочно покинул Сербию

Новина українською →
Белград, Понедельник 01 августа 2022 03:27
Премьер Испании прервал визит на Балканы и срочно покинул Сербию Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Испании Педро Санчес досрочно прерывает свой визит по ряду балканских стран и срочно покидает Сербию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Несмотря на то, что по расписанию Педро Санчес должен был вылететь из Сербии только днем 1 августа, в целях безопасности Белград он покинул ночью.

Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Сербия Косово
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника