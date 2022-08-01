Премьер Испании прервал визит на Балканы и срочно покинул Сербию
Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Премьер-министр Испании Педро Санчес досрочно прерывает свой визит по ряду балканских стран и срочно покидает Сербию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Несмотря на то, что по расписанию Педро Санчес должен был вылететь из Сербии только днем 1 августа, в целях безопасности Белград он покинул ночью.
Напомним, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены.
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