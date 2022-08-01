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Прем'єр Іспанії перервав візит на Балкани і терміново покинув Сербію

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Белград, Понеділок 01 серпня 2022 03:27
Прем'єр Іспанії перервав візит на Балкани і терміново покинув Сербію Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес достроково перериває свій візит по ряду балканських країн і терміново залишає Сербію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Попри те, що за розкладом Педро Санчес повинен був вилетіти з Сербії тільки вдень 1 серпня, в цілях безпеки Белград він покинув вночі.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.

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