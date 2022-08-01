Прем'єр Іспанії перервав візит на Балкани і терміново покинув Сербію

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес достроково перериває свій візит по ряду балканських країн і терміново залишає Сербію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Попри те, що за розкладом Педро Санчес повинен був вилетіти з Сербії тільки вдень 1 серпня, в цілях безпеки Белград він покинув вночі.