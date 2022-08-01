Прем'єр Іспанії перервав візит на Балкани і терміново покинув Сербію
Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес достроково перериває свій візит по ряду балканських країн і терміново залишає Сербію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Попри те, що за розкладом Педро Санчес повинен був вилетіти з Сербії тільки вдень 1 серпня, в цілях безпеки Белград він покинув вночі.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі були чутні звуки стрілянини і сирени.
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