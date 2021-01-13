Премьер Эстонии подал в отставку после коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии Юри Ритас подал в отставку. Такое решение он принял на фоне предъявленных Центристской партии, лидером которой он является, подозрений по уголовному делу.

Об этом Ритас написал в Facebook.

Премьер отметил, что предъявленные подозрения не означают однозначную вину, однако бросают тень на всех причастных.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии", - написал Ритас.

Отметим, в Эстонии во вторник, 12 января, правоохранители предъявили подозрения Центристской партии, генсекретарю партии Махаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам. Они подозреваются в выдаче льготного кредита компании Porto Franco. За это предприниматель обязался предоставить политикам взятку в миллион евро.

Напомним, в конце 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в причастности к коррупции заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. На время следствий он временно приостановил свои полномочия.

Также РБК-Украина писало, что глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в отставку на фоне расследования дела пленок Вовка.