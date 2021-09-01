ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону

Новина українською →
Прага, Среда 01 сентября 2021 14:10
Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал расширить Шенгенскую зону. Он предлагает расширить Шенген на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ceske Noviny.

Он призвал Европейский Союз определить четкую стратегию по расширению Шенгенской зоны.

"Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене", - сказал Бабиш.

Кроме того, по его словам, ЕС нужно защитить от нелегальной миграции, и повторил, что Шенген в 2015 году не действовал в этом вопросе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шенгенская зона
NEWS
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
Что будет курсом доллара и евро в начале осени: прогноз аналитика на сентябрь
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США