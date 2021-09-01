Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону
Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (GettyImages)
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал расширить Шенгенскую зону. Он предлагает расширить Шенген на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ceske Noviny.
Он призвал Европейский Союз определить четкую стратегию по расширению Шенгенской зоны.
"Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене", - сказал Бабиш.
Кроме того, по его словам, ЕС нужно защитить от нелегальной миграции, и повторил, что Шенген в 2015 году не действовал в этом вопросе.