Премьер Чехии призвал расширить Шенгенскую зону

Он призвал Европейский Союз определить четкую стратегию по расширению Шенгенской зоны.

"Мы должны сказать, почему Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии до сих пор нет в Шенгене", - сказал Бабиш.

Кроме того, по его словам, ЕС нужно защитить от нелегальной миграции, и повторил, что Шенген в 2015 году не действовал в этом вопросе.