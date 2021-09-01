Прем'єр Чехії закликав розширити Шенгенську зону

Він закликав Європейський Союз визначити чітку стратегію щодо розширення Шенгенської зони.

"Ми повинні сказати, чому Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії досі немає в Шенгені", - сказав Бабіш.

Крім того, за його словами, ЄС потрібно захистити від нелегальної міграції, і повторив, що Шенген у 2015 році не діяв у цьому питанні.