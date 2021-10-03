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Премьер Чехии приобрел через офшорную компанию замок во Франции, - "досье Пандоры"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш купил через офшорную компанию на юге Франции замок за более чем 20 млн долларов, утверждается в "досье Пандоры". Чешский высокопоставленный чиновник отказался от комментариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, в расследовании международного консорциума журналистов, получившего название "досье Пандоры" (Pandora Papers) утверждается, что Бабиш приобрел замок на юге Франции за 22 млн долларов. Для совершения сделки премьер Чехии использовал офшорную инвестиционную компанию

Бабиш отказался от комментариев по опубликованной в "досье Пандоры" информации.

Напомним, 3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков. Подборка получила общее название "досье Пандоры" (Pandora Papers).

В досье содержится информация об офшорных состояниях президентов, премьер-министров, членов королевской семьи, политиков и миллиардеров. Подробнее о том, что показала утечка - читайте в материале РБК-Украина.

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Чехия