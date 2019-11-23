Премьер Болгарии встретится с Трампом в США

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов с официальным визитом посетит США. 25 ноября в Вашингтоне запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает РБК-Украина со ссылкой на Novini.bg.

В ходе встречи стороны обсудят стратегическое партнерство между двумя странами и развитие двустороннего сотрудничества, подчеркнув прочные и долговременные отношения между Болгарией и США. Особое внимание будет уделено общим интересам в области безопасности, североатлантического партнерства, энергетической диверсификации.

Кроме того, Борисов встретится с представителями бизнеса в Торговой палате США.

Добавим, в состав болгарской делегации включены вице-премьер Томислав Дончев, вице-премьер и министр обороны и безопасности Красимир Каракачанов, министр финансов Владислав Горанов и министр экономики Эмил Караниколов.

Напомним, Государственный газовый оператор Болгарии подписал строительный контракт на 1,1 млрд евро (1,2 млрд долларов) с группой под руководством Саудовской Аравии на строительство газопровода TurkStream.