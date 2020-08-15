Премьер Болгарии предложил изменить Конституцию на фоне массовых протестов

Премьер-министр и лидер правящей партии Болгарии Бойко Борисов предложил изменить Конституцию страны. Такое заявление он сделал на фоне протестов, которые продолжаются в стране уже больше месяца.

Об этом он сообщил в своем обращении к нации, текст выступления опубликовала газета "Сега".

Премьер Болгарии добавил, что важность принятия новых законов - "это тема, которая в последние годы является ведущей для многих граждан и общественных организаций".

"Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать", - сказал премьер.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что инициатива премьер-министра страны Бойко Борисова изменить Конституцию демонстрирует его пренебрежение к основному закону страны. Он также потребовал отставки Кабмина.

Даже сама эта инициатива показывает его "пренебрежение к Конституции, так как подобное предложение в соответствии с текстом основного закона может поступить или от половины парламентариев, или от президента", - заявил президент.

Он добавил, что граждане окончательно утратили доверие к правительству, а протесты в стране указывают на необходимость отставки Борисова.

Акции протеста начались после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента Радева, который критиковал правительство Борисова.

На допрос были вызваны советники президента по вопросам безопасности Илия Милушев и уполномоченный по борьбе с коррупцией Пламен Узунов.