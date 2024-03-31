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Прем'єру Ізраїлю зроблять операцію. Він передасть свої повноваження

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху сьогодні, 31 березня, проведуть операцію під повним наркозом. Тому він буде змушений тимчасово передати свої повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними Times of Israel, Нетаньяху прооперують сьогодні ввечері після засідання 

Ситуація в Ізраїлі

Зазначимо, операція відбудеться на фоні військової кампанії Ізраїля проти бойовиків ХАМАС в Секторі Газа.

В середині березня Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв ізраїльський прем'єр, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Однак, як заявляв Нетаньяху, армія Ізраїлю має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".

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