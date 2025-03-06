Прем'єрка Данії про переозброєння Європи: у нас не так багато часу
Європа повинна переозброїтися і витрачати більше на оборону. Проте на це немає багато часу.
Таку заяву зробила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я не думаю, що у нас є багато часу. Тому (нам потрібно, - ред.) переозброїти Європу: витрачати, витрачати, витрачати на оборону і стримування", - сказала вона перед спеціальним засіданням Європейської Ради.
Прем'єрка Данії також прокоментувала пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо ядерного стримування. Фредеріксен заявила, що Європа не повинна обговорити все зараз, "тому всі хороші ідеї, які є за столом, повинні бути частиною нашої дискусії".
Нагадаємо, Макрон запропонував розпочати дискусії щодо французької "ядерної парасольки" для безпеки Європи.
Саміт лідерів ЄС
Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі проходить спеціальне засідання Європейської Ради. На ньому також присутній президент України Володимир Зеленський.
Саміт лідерів ЄС присвячений збільшенню оборонних витрат Європи і допомозі Україні. Серед іншого, лідери країн ЄС обговорять європейський внесок в гарантії безпеки, необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні.
Очікується, що Угорщина може ветувати рішення саміту. Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС розглядає можливість створення коаліцій, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною.
Як відомо, Україна та Європа підготують план для сталого миру. За словами президента України, це станеться найближчим часом.
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