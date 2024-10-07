Прем'єр Словаччини запропонував вдарити ракетою по Брюсселю

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував заклики євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. Він також запропонував вдарити ракетою по Брюсселю, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hlavný Denník .

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", - сказав Фіцо під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції.

Окрім того, він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану" у Брюсселі.

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", - заявив словацький прем'єр.