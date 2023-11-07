Прем'єр Румунії закликав зберегти єдність Європи, щоб зупинити Путіна

Чолаку заявив, що його уряд продовжуватиме надавати "багатопланову підтримку" Україні, навіть незважаючи на те, що європейські союзники демонструють ознаки втоми від війни, особливо з урахуванням того, що конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом затьмарює російське вторгнення. За його словами, конфлікт на Близькому Сході, ймовірно, буде вирішено раніше, ніж війна по сусідству з Румунією.

"Румунія продовжить допомагати Україні, незважаючи на політичні витрати", - заявив Чолаку в інтерв'ю Bloomberg. - Ці політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії.

Прем'єр вказав на сплеск підтримки правих і популістських сил по всій Європі, багато з яких критикували підтримку України урядами і висловили жаль з приводу розриву зв'язків з Кремлем. У Німеччині підйом вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини" частково був викликаний проросійськими настроями.

"Чи можете уявити, скільки двійників Путіна ми отримаємо серед деяких європейських політиків-популістів?" - спитав Чолаку.

Лідери Європейського Союзу публічно виступають єдиним фронтом проти Росії, при цьому блок обговорює 12 пакет санкцій, націлений на 5 млрд євро в торгівлі з Росією.

Але з'явилися ознаки згасання підтримки зовсім недавно в телефонному розіграші з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, яка сказала парі відомих російських коміків, що стала свідком "сильної втоми" в підтримці Києва.

Позиція Румунії та сусідніх країн

Румунія відіграла ключову роль у зусиллях підтримки економічної лінії життя для Києва за рахунок експорту зерна. Чолаку заявив, що його країна збільшила свої можливості щодо відправки українського зерна до 3 млн тонн на місяць - порівняно з 0,5 млн тонн на початку війни. Найближчими місяцями країна збільшить його до 4 млн тонн, сказав прем'єр.

Ряд виборів наступного року, включаючи парламентські та президентські вибори в Румунії, а також голосування до Європейського парламенту, не змінять його зобов'язань, сказав Чолаку, вказавши на зрушення у підтримці Києва, які спостерігаються на виборах у Польщі та Словаччині.

Він відмовився повідомити будь-які подробиці про військову допомогу, яку Румунія надає Україні.

Чолаку посилив свою підтримку пропозицій щодо вступу до ЄС України та Молдови, сусіда Румунії, який щосили намагається відобразити російський вплив.

Але він вказав на труднощі у досягненні одностайності серед лідерів ЄС щодо цього питання, враховуючи проросійські погляди прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Роберта Фіцо зі Словаччини, який повернувся на пост прем'єр-міністра своєї країни минулого місяця.

Румунський прем'єр послався на безпосередні ризики в ЄС, пов'язані з майбутніми виборами та посиленням вкрай правих у блоці з 27 членів.

"Давайте не забуватимемо, що наступного року у нас відбудуться вибори до Європейського парламенту, і якщо ми побачимо більше екстремістських голосів в асамблеї, це створить більшу вразливість усередині ЄС", - сказав Чолаку.