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Прем'єр Норвегії анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро

Фото: Йонас Гар Стере, прем'єр Норвегії (flickr by Arbeiderpartiet)
Автор: Іван Носальський

Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більше половини цієї суми планується направити на військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере на пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа.

За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.

При цьому Стере уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.

"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 направлять на військовий пакет. Ми працюватимемо з датськими колегами для реалізації такої ініціативи", - додав глава норвезького уряду.

Допомога від Норвегії

Нагадаємо, Норвегія активно надає Україні військову допомогу. Вона стала однією з небагатьох країн, яка погодилася передати свої винищувачі F-16.

Ще 17 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками переговорів зі своїм норвезьким колегою заявив, що найближчим часом українські пілоти отримають від Норвегії шість F-16.

Точні терміни доставки літаків, очевидно, не розголошують, як це було у випадку з першою партією F-16 для України.

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НорвегіяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні