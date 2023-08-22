UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Молдови відвідає Україну та візьме участь у саміті Кримської платформи

Фото: Дорін Речан, прем'єр Молдови (facebook.com/recean md)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан приїде в Україну 22-24 серпня. Він братиме участь у саміті Кримської платформи.

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Даніель Вода, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldpres .

"Прем'єр-міністр Дорін Речан представлятиме Республіку Молдова на саміті Кримської платформи, який пройде в Україні 23 серпня. У поїздці до сусідньої країни прем'єра супроводжуватимуть віце-прем'єр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Володимир Болеа, міністр енергетики Віктор Парликов, міністр інфраструктури Андрій Спину та державний секретар Міністерства закордонних справ Руслан Болбочан", - розповів Вода.

Він також зазначив, що у програмі візиту заплановано переговори з українськими колегами щодо теми двосторонньої співпраці між країнами.

Саміт Кримської платформи

Нагадаємо, ще 8 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що черговий саміт Кримської платформи пройде 23 серпня.

Варто зауважити, що Кримська платформа - це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Установчий саміт відбувся ще 2021 року, тоді було прийнято спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваКримська платформа