Прем'єр Молдови відвідає Україну та візьме участь у саміті Кримської платформи

"Прем'єр-міністр Дорін Речан представлятиме Республіку Молдова на саміті Кримської платформи, який пройде в Україні 23 серпня. У поїздці до сусідньої країни прем'єра супроводжуватимуть віце-прем'єр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Володимир Болеа, міністр енергетики Віктор Парликов, міністр інфраструктури Андрій Спину та державний секретар Міністерства закордонних справ Руслан Болбочан", - розповів Вода.

Він також зазначив, що у програмі візиту заплановано переговори з українськими колегами щодо теми двосторонньої співпраці між країнами.

Саміт Кримської платформи

Нагадаємо, ще 8 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що черговий саміт Кримської платформи пройде 23 серпня.

Варто зауважити, що Кримська платформа - це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Установчий саміт відбувся ще 2021 року, тоді було прийнято спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.