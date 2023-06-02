Прем'єр Литви про членство України в НАТО: відсутність ясного шляху вступу - небезпечний прецедент

Україна на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі має отримати ясний план вступу до НАТО. В іншому разі буде створено небезпечний прецедент.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Я сподіваюся, що у Вільнюсі ми зможемо надати Україні реальний шлях до НАТО. Буде створено небезпечний прецедент, якщо за підсумками зустрічі у Вільнюсі Україну не буде допущено до НАТО", - заявила вона.

При цьому литовський прем'єр підкреслила, що Росія воює не тільки проти України, а й проти всього демократичного суспільства, і на цьому другому фронті роль парламентів особливо важлива.

"Росія не може зламати Україну, але вона сподівається зламати єдність наших країн, нашої демократичної спільноти. Це - другий фронт у війні, яку веде Росія, і парламенти перебувають на передовій цього другого фронту", - заявила Шимоніте.

Вона зазначила, що у Заходу немає іншого вибору, окрім як пройти це випробування на витривалість.

"Жива ненависть Путіна до демократії в поєднанні з імперськими амбіціями Росії являє собою довгострокову загрозу і простягається далеко за межі України", - підкреслила прем'єр.

Шлях України до НАТО

Наприкінці минулого року Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Згодом стало відомо, що країни НАТО погодилися на приєднання України, однак вступ не може відбутися, доки триває війна в країні.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявляв, що про вступ до закінчення війни з Росією мови бути не може. Водночас він розраховує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає гарантії безпеки від країн-партнерів на період до приєднання країни до альянсу.

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