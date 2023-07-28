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Прем'єр Катару прибув до України з візитом

Фото: Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані прибув з офіційним візитом в Україну. Він проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Катару.

Прем'єр Катару, який також обіймає посаду міністра закордонних справ, прибув до України 28 липня. Він зустрінеться з українськими колегами - главою уряду Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Під час зустрічей у Києві прем’єр-міністр повторить позицію Катару, яка закликає до поваги суверенітету України та безпеки її територій у межах міжнародно визнаних кордонів, а також дотримання Статуту ООН та встановлених принципів міжнародного права", - заявив речник МЗС Маджид бін Мохаммед Аль-Ансарі.

Також прем'єр Катару під час зустрічі з Шмигалем та Кулебою підтвердить підтримку продовження "зернової угоди", яку блокує Росія.

Позиція Катару щодо війни

Варто зазначити, що влада Катару займає нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте Катар відкрито не засудив російську агресію проти українців.

Більше того, у Катарі заявили про "ескалацію війни" через "напад" на будівлю Кремля у травні. Країна проігнорувала російський терор проти мирних жителів України.

МЗС України різко відповіло Катару, нагадавши, що саме Росія є агресором.

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Прем'єр-міністрКатарВізит в Україну