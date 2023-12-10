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Прем'єр Ізраїлю перервав засідання уряду, щоб поговорити з Путіним, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сьогодні, 10 грудня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього прем'єр перервав засідання уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.

"Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху покинув засідання кабінету міністрів, яке відбулося в неділю вранці, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, і повернувся лише в кінці засідання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Путін і Нетаньяху розмовляли близько 50 хвилин.

Це була їхня друга розмова після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль восени 2023 року. Перша розмова відбулася 16 жовтня.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Тель-Авів зі свого боку розпочав операцію проти терористів та наступальну операцію у Секторі Газа.

Наприкінці листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, проте вирішили продовжити його ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

Відомо, що 1 грудня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

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Володимир ПутінНетаньяхуРосійська ФедераціяІзраїль