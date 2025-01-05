Прем'єр Італії зустрілась з Трампом. NYT дізнався деталі
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала новообраного президента США Дональда Трампа. Зустріч була неформальною та відбулась в його гольф-клубі у Флориді 4 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як пише видання, поїздка відбулась всього за кілька днів до того, як Мелоні збирається зустріти діючого президента США Джо Байдена в Римі з офіційним візитом до Італії та Ватикану 9-12 січня.
Згідно з повідомленнями пулу, Трамп сказав, що вечеряв з Мелоні, яку він назвав "фантастичною жінкою".
Потім вони разом із деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду держсекретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.
Війна в Україні - серед питань
Як зазначає The New York Times, раніше Мелоні та Трамп висловлювали взаємну вдячність, і її поїздка є одним із перших візитів іноземного лідера до маєтку новообраного президента у Флориді після його обрання.
"Зустріч посилює надії прихильників Мелоні на те, що консервативний прем'єр-міністр Італії стане союзником Трампа в Європі", - вважають журналісти.
Значна частина цієї ролі, як підкреслюють автори, включала б посередництво в напруженості між іншими європейськими лідерами та Трампом, який погрожував почати торгову війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяких країн НАТО та України у її війні з Росією.
"Порядок денний зустрічі в суботу ввечері був незрозумілим, але спостерігачі очікували, що обидва лідери обговорять ці питання", - йдеться у статті.
Затримання італійської журналістки Сесілії Сала
Ще одна можлива тема, на думку спостерігачів, затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сала.
Це сталося через кілька днів після того, як Італія заарештувала на запит Сполучених Штатів іранця. Він підозрюється в постачанні компонентів для безпілотників в країну.
Іран регулярно затримує іноземців та осіб з подвійним громадянством, щоб обміняти їх на гроші та людей.
Заяви Трампа
На початку листопада в США відбулись президентські вибори. В них переміг представник республіканців Дональд Трамп.
Після цього він вже встиг зробити кілька заяв. Зокрема, Трамп вимагав від європейських країн збільшити допомогу Україні та не виключив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США.
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