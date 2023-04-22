Прем'єр Італії хоче вийти з важливої угоди з Китаєм на користь відносин із США, - Bloomberg

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу на суму 900 мільярдів доларів.

Такий крок Італії ускладнює зусилля лідера Китаю Сі Цзіньпіна вбити клин між європейськими країнами, які прагнуть зберегти економічні відносини з Пекіном та США.

"Італія застрягла між "молотом та ковадлом", і те, що робити з пактом про співпрацю, є для Мелоні справжньою дипломатичною загадкою. Відновлення його стане дуже важким сигналом для США, але якщо воно не буде продовжено, це викликає напруженість у відносинах з Китаєм", - сказав аналітик дослідницької фірми Інституту китайських досліджень Меркатора Франческо Гіретті.

В умовах погіршення американо-китайських відносин Пекін прагне завадити Європі слідувати за позицією Вашингтона, особливо в таких заходах, як експортний контроль ключових технологій.

Bloomberg пише, що ситуація Італії щодо китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" починає привертати увагу в уряді США. Для Вашингтона та інших європейських країн це є ознакою здатності Мелоні втілювати в реальність свою стійку проамериканську риторику.

Італія - єдина країна G7, що підписалася під китайською ініціативою "Один пояс, один шлях". Угода, укладена у 2019 році за тодішнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте, не призвела до більш глибокої інтеграції між Італією та Китаєм порівняно з іншими країнами ЄС. І Китай, і Тайвань є ключовими торговими партнерами Італії, яка є третім за величиною імпортером товарів з Китаю до ЄС.