Прем'єр Ірландії повідомив про виділення гуманітарної допомоги для України

Ірландія виділить Україні 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Її розподілять між Червоним Хрестом та фондом ООН.
Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкара, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.
"Сьогодні вранці я зіткнувся віч-на-віч із тим жахом, який російські війська завдали народу України", - йдеться у заяві.
Варадкар пообіцяв президенту Володимиру Зеленському та народу України, що Ірландія продовжуватиме надавати як практичну, так і політичну підтримку.
"Ми надаємо ще 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні - 3 мільйони євро буде використано в Україні Червоним Хрестом для його життєво важливої роботи, а 2 мільйони - до фонду ООН", - сказав прем'єр-міністр Ірландії.
Сьогодні до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Він вже відвідав постраждалу від російських злочинів Бучу й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Під час відвідування Бучі, генеральний прокурор Андрій Костін розповів прем'єру Ірландії про російські злочини та масові вбивства цивільних під час окупації міста.
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