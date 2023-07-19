Прем'єр Ірландії повідомив про виділення гуманітарної допомоги для України

"Сьогодні вранці я зіткнувся віч-на-віч із тим жахом, який російські війська завдали народу України", - йдеться у заяві.

Варадкар пообіцяв президенту Володимиру Зеленському та народу України, що Ірландія продовжуватиме надавати як практичну, так і політичну підтримку.

"Ми надаємо ще 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні - 3 мільйони євро буде використано в Україні Червоним Хрестом для його життєво важливої роботи, а 2 мільйони - до фонду ООН", - сказав прем'єр-міністр Ірландії.

Візит прем'єр-міністр Ірландії до України

Сьогодні до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Він вже відвідав постраждалу від російських злочинів Бучу й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Під час відвідування Бучі, генеральний прокурор Андрій Костін розповів прем'єру Ірландії про російські злочини та масові вбивства цивільних під час окупації міста.