Прем'єр Франції назвав умову скорочення військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не виключив скорочення військової допомоги Україні, у разі перемоги на парламентських виборах ультраправих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BFM TV.

"Для ультраправих наступний крок абсолютно зрозумілий: це буде блокування Європейського союзу. Це вже ясно. Жордан Барделла (глава ультраправих, - ред.) пропонує фінансувати свої неспроможні обіцянки, зокрема, за рахунок скорочення нашого внеску в Європу", - заявив він.

За словами прем'єра, це стане початком Frexit.

"Наступний крок після цього, якщо "Національне об'єднання" ухвалить його, це буде кінець значної частини підтримки України", - наголосив він.

Атталь нагадав, що напередодні Барделла заявив, що у разі його обрання прем'єром Україна більше не отримуватиме далекобійні ракети.

"У випадку з Жорданом Барделлою, Україна більше не зможе здійснювати деякі оборонні дії, які вона проводить сьогодні проти Росії. З "Національним об'єднанням" уже наступного дня виникне ризик підпорядкування Росії, що посилить її маніпуляції, втручання і дестабілізацію", - зазначив він.