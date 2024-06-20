Премьер Франции назвал условие сокращения военной помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Для ультраправых следующий шаг совершенно ясен: это будет блокировка Европейского союза. Это уже ясно. Жордан Барделла (глава ультраправых, - ред.) предлагает финансировать свои несостоятельные обещания, в частности, за счет сокращения нашего взноса в Европу", - заявил он.

По словам премьера, это станет началом Frexit.

"Следующий шаг после этого, если "Национальное объединение" примет его, это будет конец значительной части поддержки Украины", - подчеркнул он.

Атталь напомнил, что накануне Барделла заявил, что в случае его избрания премьером, Украина больше не будет получать дальнобойные ракеты.

"В случае с Жорданом Барделлой, Украина больше не сможет осуществлять некоторые оборонительные действия, которые она проводит сегодня против России. С "Национальным объединением" уже на следующий день возникнет риск подчинения России, что усилит ее манипуляции, вмешательство и дестабилизацию", - отметил он.