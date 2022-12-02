Прем'єр Фінляндії заявила, що Європа "недостатньо сильна" без США

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Європа без допомоги США "недостатньо сильна". Тому після закінчення війни в Україні Європа повинна укріпити свій оборонний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми повинні переконатися, що ми сильніші. І я буду чесною з вами, Європа недостатньо сильна. У нас були б проблеми без Сполучених Штатів", - сказала вона.

При цьому прем'єр Фінляндії закликала надати Україні необхідні засоби, щоб виграти війну. Вона додала, що США зіграли ключову роль у постачання зброї, фінансової та гуманітарної допомоги.

Політик вважає, що Європа повинна посилити свої оборонні можливості, аби в майбутньому протистояти ймовірним загрозам.

" Ми повинні переконатися, що ми також нарощуємо ці можливості, коли справа доходить до європейської оборони, європейської оборонної промисловості, і переконатися, що ми можемо впоратися в різних ситуаціях", - підкреслила Марін.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пріоритет Фінляндії змінився "за одну ніч". Тому її країна обрала шлях в НАТО.