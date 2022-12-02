ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Фінляндії заявила, що Європа "недостатньо сильна" без США

Новость на русском →
Сідней, П'ятниця 02 грудня 2022 09:31
Прем'єр Фінляндії заявила, що Європа "недостатньо сильна" без США Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Наталія Юрченко

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Європа без допомоги США "недостатньо сильна". Тому після закінчення війни в Україні Європа повинна укріпити свій оборонний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми повинні переконатися, що ми сильніші. І я буду чесною з вами, Європа недостатньо сильна. У нас були б проблеми без Сполучених Штатів", - сказала вона.

При цьому прем'єр Фінляндії закликала надати Україні необхідні засоби, щоб виграти війну. Вона додала, що США зіграли ключову роль у постачання зброї, фінансової та гуманітарної допомоги.

Політик вважає, що Європа повинна посилити свої оборонні можливості, аби в майбутньому протистояти ймовірним загрозам.

"Ми повинні переконатися, що ми також нарощуємо ці можливості, коли справа доходить до європейської оборони, європейської оборонної промисловості, і переконатися, що ми можемо впоратися в різних ситуаціях", - підкреслила Марін.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пріоритет Фінляндії змінився "за одну ніч". Тому її країна обрала шлях в НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Сполучені Штати Америки
NEWS
Буча скрізь. У Зеленського розкрили плани Росії на початку "спецоперації"
Буча скрізь. У Зеленського розкрили плани Росії на початку "спецоперації"
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну