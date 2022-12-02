Премьер Финляндии заявила, что Европа "недостаточно сильная" без США

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Европа без помощи США "недостаточно сильная". Поэтому после войны в Украине Европа должна укрепить свой оборонный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы должны убедиться, что мы сильнее. И я буду честна с вами, Европа недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов", - сказала она.

При этом премьер Финляндии призвала предоставить Украине необходимые средства, чтобы выиграть войну. Она добавила, что США сыграли ключевую роль в поставках оружия, финансовой и гуманитарной помощи.

Политик считает, что Европа должна усилить свои оборонные возможности, чтобы в будущем противостоять вероятным угрозам.

" Мы должны убедиться, что мы также наращиваем эти возможности, когда дело доходит до европейской обороны, европейской оборонной промышленности и убедиться, что мы можем справиться в различных ситуациях", - подчеркнула Марин.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России в Украину приоритет Финляндии сменился "за одну ночь". Поэтому страна избрала путь в НАТО.