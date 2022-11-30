Прем'єр Фінляндії: потрібно збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити їй перемогу

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
"Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України", - сказала Марін журналістам під час першого в історії візиту фінського прем'єр-міністра до Нової Зеландії та Австралії.
Вона наголосила, що Україна потребує військової, фінансової та гуманітарної підтримки. А також союзники повинні переконатися, що всі біженці, які тікають з України, будуть прийняті в Європі.
Крім того, лідер Фінляндії закликала західні країни забезпечити "жорсткіші санкції проти Росії", оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії.
Нагадаємо, раніше Фінляндія запропонувала Україні допомогти її військам придбати необхідну підготовку для боротьби із російською агресією у зимовий період.
Також глава МЗС Фінляндії Пеккі Хаавісто заявив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
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