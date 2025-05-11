Прем'єр Естонії: адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор РФ

Позиції США та Європи щодо чинення тиску на Росію знову зближуються. Зокрема, адміністрація Трампа "стає трохи нетерплячою".

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише РБК-Україна з посиланням на ERR .

На думку прем'єра, "американська адміністрація також стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії", - сказав він.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Президент Дональд Трамп, незважаючи на те, що його план про закінчення війни в Україні за 24 години не здійснився, не припиняє спроб покласти край конфлікту.

Водночас WSJ пише про те, що президент США Дональд Трамп розчарований тим, що йому не вдалося швидко закінчити війну в Україні. За його словами, врегулювати її виявилося складніше, ніж він думав.

Крім того, Трамп у приватному порядку говорив радникам, що Путін не хоче припиняти війну і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс. Також він "висловлював здивування з приводу деяких військових кроків Путіна, включно з бомбардуванням районів із дітьми".

Зазначимо, що глава Кремля Володимир Путін відмовився від припинення вогню в Україні з 12 травня і запропонував переговори в Туреччині з 15 травня, але без перемир'я. На це Трамп заявив, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень буде "великим".

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