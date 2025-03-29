Прем'єрка Данії вирушить до Гренландії: яка мета візиту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відомо, що Метте Фредеріксен розпочне триденний тур 2 квітня, під час якого вона зустрінеться з новим прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном і членами його коаліційного уряду.

Поїздка відбулася після візиту віце-президента США Джей Ді Венса в п'ятницю на військову базу Сполучених Штатів у північно-західній частині країни. Того дня він повторив заяву, що Данія була поганим союзником для Гренландії, а також твердження президента Дональда Трампа про те, що острів життєво важливий для національної безпеки США. Однак переважна більшість людей виступає проти приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

"Я відчуваю глибоку повагу до того, як гренландський народ і гренландські політики справляються з величезним тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності політичних партій, країн Співдружності та співпраці на шанобливій і рівноправній основі", - наголосила Фредеріксен.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн теж виступила проти планів США щодо острова, заявивши, що Гренландія "заслуговує на партнерів, які поважають її і ставляться до неї як до рівних".

"Ми твердо стоїмо на боці Гренландії та Данії. Ми рішуче підтримуємо їхній суверенітет і територіальну цілісність, а також їхнє право визначати свій власний курс-, - сказала вона в інтерв'ю Corriere della Sera.

Зазначимо, що Гренландія протягом століть була частиною Королівства Данія, але з 1979 року в неї з'явився власний уряд. Більшість політичних партій Гренландії прагнуть повної незалежності від Данії, хоча й розходяться в думках щодо термінів цього.