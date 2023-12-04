Прем'єр Чехії розповів про додаткові можливості для постачання зброї Україні

За його словами, на складах армії Чехії скоротилася кількість озброєнь, які можна було б відправити Україні.

"Але у нас є можливість для продовження допомоги Україні у військовій галузі, завдяки нашій сильній оборонній промисловості", - сказав прем'єр.

Він додав, що Чехія належить до країн, які першими прийшли на допомогу Україні. Тому Прага й надалі надаватиме військову підтримку Україні в координації із західними партнерами.

Фіала не уточнив, про яку допомогу йдеться, однак додав, що вона матиме різноманітний характер, зокрема, з урахуванням зими, що настала.

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Наприклад, у середині жовтня у Чехії розповіли, що спільно з Данією найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії.

Нещодавно повідомлялось, що українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.