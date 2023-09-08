ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Британії закликатиме Індію вплинути на Росію щодо війни, - FT

Нью-Делі, П'ятниця 08 вересня 2023 08:56
UA EN RU
Прем'єр Британії закликатиме Індію вплинути на Росію щодо війни, - FT Фото: прем'єр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з главою уряду Індії Нарендрою Моді обговорить війну в Україні. Він закликатиме Моді вплинути на Росію у питанні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Сунак став першим прем'єр-міністр Британії індійського походження. Очільник британського уряду їде до Нью-Делі, щоб взяти участь у щорічному саміті G20. Це його перша поїздка до Індії з моменту вступу на посаду.

Очікується, що Сунак та Моді проведуть двосторонні переговори, під час яких обговорять прогрес у торговельній угоді, яку намагаються укласти країни.

За словами речника британського прем'єра, Сунак використає візит до Індії, щоб продемонструвати підтримку України і "сприяти подальшому зміцненню глобальної підтримки".

"Ми будемо використовувати зустрічі з Моді або в інших місцях, щоб заохотити його використати цей вплив, щоб покласти край жорстокому вторгненню", – сказав речник.

При цьому видання вважає, що попри спроби Сунака, Індія навряд чи займе більш рішучу позицію щодо Росії та її вторгнення в Україну.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Індія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Військовий облік жінок в Україні та заборона на виїзд: відповіді на головні питання
Військовий облік жінок в Україні та заборона на виїзд: відповіді на головні питання
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає