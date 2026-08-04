Прем'єр Британії пішов у відпустку через два тижні на посаді

Згідно з даними ЗМІ, Бернем наважився на такий крок після вмовлянь своїх помічників.

Вони запевняли британського лідера, що після виснажливої кампанії на довиборах у Мейкерфілді та підготовки до вступу на посаду прем'єр-міністра йому необхідно відпочити.

На Даунінг-стріт досі не поспішають розкривати, куди саме Бернем вирушив на сімейну відпустку.

Водночас достеменно відомо, що його супроводжуватимуть особисті охоронці.

"Уряд продовжує працювати у звичайному режимі: прем'єр-міністр залишається на зв'язку з урядовцями, проводить наради та отримує регулярні звіти щодо урядових справ", - заявив офіційний речник Бернема.

Як стало відомо ЗМІ, перша державна секретарка Луїза Хей буде найвищою за рангом членкинею уряду, яка офіційно працюватиме цього тижня. Попри це, вона не виконуватиме обов'язків прем'єр-міністра.

На передчасну відпустку Бернема одразу відреагував голова партії Reform UK Лі Андерсон.

"Пробувши на посаді лише два тижні, Енді Бернем уже втомився. Після того, як він відмовився від низки обіцянок, на які не було виділено коштів, та допустив, щоб понад 2 000 нелегальних мігрантів проникли до нашої країни, він утік за кордон розважатися", - заявив Андерсон.