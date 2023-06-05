Прем'єр Британії лобіює призначення Уоллеса на пост генсека НАТО, - The Telegraph

Британський прем'єр проведе два дні у Вашингтоні та зустрінеться з президентом США у Білому домі.

Як зазначає видання. Уоллес популярний у США завдяки його центральній ролі у створенні міжнародної коаліції підтримки України. Він також довів витрати Великобританії на оборону до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб до кінця десятиліття вони досягли 3%.

Претенденти на пост глави НАТО

Офіційні особи країн альянсу заявили, що ймовірними претендентами, окрім Уоллеса, є прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Офіційні особи кажуть, що держави-члени намагатимуться досягти консенсусу за допомогою їх консультацій, але визнають, що Сполучені Штати, чия військова міць затьмарює міць союзників по НАТО, матимуть важливе право голосу.

Повноваження чинного глави НАТО Єнса Столтенберга закінчуються у жовтні 2023 року, і він не має наміру домагатися подальшого продовження мандату. Він обіймав цю посаду з 2014 року. Термін його повноважень продовжувався вже тричі, востаннє - у березні 2022 року, невдовзі після початку Росії проти України.

Позиція Уоллеса

Минулого місяця Уоллес зізнався німецьким ЗМІ, що хотів би стати генеральним секретарем НАТО. Він сказав інформаційному агентству DPA: "Я завжди казав, що це буде хороша робота. Це робота, яку я хотів би. Але мені також подобається робота, якою я займаюся зараз".