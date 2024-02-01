Прем'єр Бельгії впевнений у схваленні допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті ЄС

Він заявив у Брюсселі, що альтернативи компромісу щодо допомоги Україні між 27 країнами-членами ЄС немає і що така угода має вирішальне значення.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, що йде, також заявив, що він "обережно оптимістичний" щодо досягнення угоди, "якщо Угорщина готова піти на компроміс".

Саміт 1 лютого, скликаний для вирішення цього питання, розглядається як остання можливість досягти угоди щодо чотирирічного плану економічної допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро – план, який зустрів запеклий опір з боку Угорщини.

Опір Орбану

Нагадаємо, лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

ЄС запропонував Будапешту новий механізм для моніторингу пакета допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, проте виключивши можливість щорічного вето, яке прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає додати до цього інструменту перевірки витрат.

Якщо держави-члени не зможуть домовитися з Угорщиною, це може спровокувати потужний поштовх до покарання Орбана за його непримиренність. Одним із обговорюваних варіантів може бути призупинення права голосу Угорщини шляхом радикального кроку за статтею 7 договору ЄС.

Будапешт також хоче обмежити максимальну суму кредитів для Києва на рік до 9 млрд євро, тоді як безповоротні гранти не повинні перевищувати 5 млрд євро на рік.

У той час, як лідери ЄС наполягають, що їхньою основною метою є одноголосна угода про допомогу Україні в рамках ширшого перегляду довгострокового бюджету блоку, чиновники також готуються до "Плану Б".