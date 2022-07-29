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Прекратит копировать TikTok: Instagram изменит ряд функций в приложении

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Пятница 29 июля 2022 16:54
Прекратит копировать TikTok: Instagram изменит ряд функций в приложении Фото: Instagram изменит ряд функций в приложении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания изменит ряд функций после критики пользователей касаемо копирования TikTok.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Platformer.

Пользователи были недовольны интерфейсом с полноэкранным видео, а также устраивали различные онлайн-флешмобы с призывом Instagram прекратить копировать TikTok.

В течение ближайших нескольких недель социальная сеть планирует вернуться к предыдущему формату ленты. Также Instagram сократит количество рекомендуемых постов от случайных учетных записей.

"Нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше", - заявил Моссери.

Также ожидается, что в будущем Instagram будет выпускать обновления с учетом пожеланий пользователей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Facebook расширил свой функционал. В компании сообщили, что были добавлены новые возможности новостной ленты.

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