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Пошуки уламків зниклого над Індійським океаном Boeing завершені

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 10:41
Ілюстративне фото (facebook.comLucas MarieTT)
Ілюстративне фото (facebook.comLucas MarieTT)

Завершені пошуки уламків літака Malaysia Airlines

Пошуки уламків літака Malaysia Airlines, потерпілого крах в березні 2014 року, завершено. Про це повідомляє ВПС.

Зокрема, повідомляється, що пошукові роботи раніше в цьому році відновила приватна компанія Ocean Infinity. За домовленістю з урядом Малайзії, роботи будуть сплачені тільки в тому випадку, якщо вдасться знайти уламки борту, що виконував рейс MH370.

Про те, що роботи триватимуть до 29 травня розповів малайзійський міністр транспорту Ентон лок Сью Фук. Він також підтвердив, що далі термін пошукових заходів продовжуватися не буде.

Останній етап почався в січні, коли американська компанія Ocean Infinity оголосила про плани вести відповідні роботи в Індійському океані. Уряд Малайзії підтримало такі наміри. Роботи почалися 21 січня. 2 травня у компанії заявили, що готуються до останнього етапу пошукових робіт.

Уряд Малайзії напередодні пообіцяв опублікувати повний звіт про роботи з пошуку уламків рейсу MH370, повідомило видання Malaysia Kini. Звіт уряду також надасть Ocean infinity.

Boeing 777-200 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, пропав з радарів 8 березня 2014 року. На борту перебували 227 осіб (більшість — громадяни Китаю) і 12 членів екіпажу. Останній раз екіпаж вийшов на зв'язок через 38 хвилин після зльоту.

Пошуки уламків вели влада Малайзії, Китаю та Австралії. Свої роботи вони закінчили в січні 2017 року. В середині травня 2018 року на австралійському дев'ятому каналі вийшла передача про можливі причини катастрофи. У ній висловлювалося припущення, що командир повітряного судна у момент падіння перебував у свідомості, він разгерметизировал борт і має намір повів літак вниз. Але пізніше в австралійському бюро з транспортної безпеки заявили, що пілот не міг перебувати у свідомості в останні хвилини польоту.

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Теги публікації: Boeing, поиск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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