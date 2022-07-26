Преимущественно сухо и не очень жарко: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 26 июля, в Украине будет теплая погода, но не слишком жаркая. В части областей пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на востоке и части западных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди накроют Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, а также Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области.
На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +16 градусов, а днем +23 +27.
Напомним, украинцев предупредили, что скоро погода изменит и придет небольшое похолодание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.