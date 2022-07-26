Преимущественно сухо и не очень жарко: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на востоке и части западных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди накроют Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, а также Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области.

На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +12 +16, днем +23 +27 градусов;

на западе ночью +12 +14 градусов, а днем +29 + 32;

в восточных областях ночью +14 +16, днем +24 +26 градусов;

на юге страны ночью +16 +18 градусов, а днем +27 +30;

в центральных областях ночью +14 +17, днем +25 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Ветер северный с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12 +16 градусов, а днем +23 +27.