Преимущества покупки квартиры с ремонтом

Каждый, кто решает купить недвижимость, прежде чем сделка будет подписана, много раз сталкивается со всевозможными «или»: в новостройке или в старом фонде, на одну или больше комнат, с ремонтом или без него. Именно последний пункт вызывает больше всего колебаний. В итоге очень многие делают выбор в пользу жилья с уже сделанным ремонтом. Тем более, что такие варианты сегодня предлагают не только на вторичном рынке, но и застройщики.

В чем выгода покупки жилья с ремонтом?

Покупка жилья от застройщика с отделкой «под ключ» дает ряд неоспоримых преимуществ:

экономия времени и денег – отделка аналогичного качества собственными силами в итоге обойдется дороже;

спокойствие в доме – если купить квартиру в Киеве с ремонтом от застройщика можно быть уверенным, что в ближайшее время никто из соседей не начнет глобальную реконструкцию, которая сопровождается неприятным шумом;

инвестиционная привлекательность – если квартира планируется под сдачу, то среди арендаторов повышенным спросом пользуется жилье в новостройках;

возможность выбрать вариант отделки – при условии, что квартира покупается на этапе строительства дома;

гарантированное качество – перед сдачей в эксплуатацию новостройки проходят инспекции, поэтому можно быть уверенным в качестве выполненных работ и безопасности использованных материалов.

Немало преимуществ получит покупатель и если решит купить квартиру с ремонтом на вторичном рынке. Так, если заняться поисками недвижимости через OLX, где собраны сотни предложений от столичных продавцов, можно найти очень даже хорошие варианты жилья по ценам, более низким, чем у застройщиков. При этом качество предпродажной подготовки в сегменте вторичного жилья порой ничем не уступает предложениям от застройщиков.

Квартира с ремонтом: кому подойдет такой вариант?

Покупка недвижимости с отделкой – отличный выбор для тех, кто:

не желает или не имеет времени заниматься ремонтными работами самостоятельно, многократно встречаться с бригадой мастеров, выбирать строительные и отделочные материалы;

рассматривает недвижимость как инвестиционный проект и заинтересован, чтоб объект начал как можно раньше приносить прибыль;

переезжает в столицу из другого города, поэтому не имеет возможности заниматься ремонтом самостоятельно и желает быть уверенным, что к моменту, когда придется заселяться, в квартире будет все готово;

желает исключить все форс-мажоры и риски, которые могут возникать во время ремонтных работ.

А если внимательно посчитать расходы на строительные и отделочные материалы, стоимость которых только растет, а также услуги строительных компаний, то в итоге окажется, что покупать готовую отремонтированную недвижимость стоит и тем, кто желает приобрести жилье на самых выгодных условиях.