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Предъявили документы, выданные в Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину

Автор: РБК-Украина

Украина запретила въезд на три года для 12 российских моряков. Они пытались предъявить украинским пограничникам документы, выданные в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Моряки прибыли к украинскому пункту пропуска "морской порт Южный" на судне под флагом Либерии.

"12 членов суднокоманды - все граждане РФ, предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма. Россиянам запретили въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом.

Кроме того, любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.

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