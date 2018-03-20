Попередні слухання по справі Сущенка почнуться 27 березня, - адвокат

Попередні слухання у справі заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка розпочнеться 27 березня в Московському міському суді. Про це у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Попередні слухання у справі Романа Сущенка відбудуться в Московському міському суді 27 березня 2018 року о 10:00", - повідомив Фейгін.

Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10.00. — Mark Feygin (@FeyginMark) March 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сущенка і режисера Олега Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів, проте останніх обміняли у підсумку на затриманих у Росії прикордонників.

Сущенка затримали в Москві в жовтні 2016 року. За версією Федеральної служби безпеки Росії, він є кадровим співробітником української військової розвідки. Щодо Сущенка відкрито кримінальну справу за статтею "шпигунство". Українська сторона заперечує ці відомості, стверджує, що Роман Сущенко є журналістом, а також називає його переслідування політичною справою.