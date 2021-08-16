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"Предупредительный" огонь в аэропорту Кабула: погибли пять человек

Автор: Анастасия Рокитна

В аэропорту Кабула люди отчаянно штурмовали самолеты, из-за чего американские военные открыли "предупредительный" огонь. В результате погибли минимум пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По меньшей мере пять человек были убиты в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Один из свидетелей сказал, что неясно, были ли жертвы убиты выстрелами или в давке.

Американский военнослужащий, отвечающий за безопасность аэропорта, ранее стрелял в воздух, чтобы рассеять толпу, сообщил официальный представитель США.

Напомним, в Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты.

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АфганистанКабул