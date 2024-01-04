Представниця МКС відвідала місця ракетних ударів росіян у Харкові та Грозі

За словами Костіна, українська сторона тісно співпрацює з МКС щодо "розслідування фактів вбивств цивільного населення, катувань, позбавлення волі, сексуального насильства, обстрілів критичної цивільної інфраструктури".

Що стосується ударів російських терористів по Харкову, то лише з 23 грудня було завдано 29 ракетних обстрілів та 4 атаки із застосуванням БпЛА по місту, зазначили в генпрокуратурі. В результаті цих обстрілів загинуло 5 людей, ще 99 були поранені, у тому числі - 8 неповнолітніх.

Також Костін та Голліс відвідали село Гроза, яке зазнало потужної ракетної атаки у жовтні.

Відео: генпрокурор Андрій Костін разом з представницею МКС Брендою Голліс побували на місцях ракетних ударів по Харкову та Грозі

"Слідство вже встановило нелюдів, які навели ворожі війська на ціль. Працюємо над ідентифікацією виконавців та російських офіцерів, які віддали цей злочинний наказ", - наголосив генпрокурор.

В Офісі додали, що загалом у Харківській області розслідується понад 21 тисяча воєнних злочинів російських окупантів, з яких майже 15 тисяч пов’язані з нападами на цивільні об'єкти, а решта - вбивства, незаконне позбавлення волі, катування тощо.

Представниця МКС побувала у Харкові та Грозі на місцях ракетних ударів (фото: t.me/pgo_gov_ua)

Ракетний удар по селу Гроза

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська вдарили ракетою по кафе у селі Гроза Харківської області, де за офіційними даними мешкало 330 людей. На той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому цвинтарі.

Кількість загиблих внаслідок атаки склала 56 людей. Усі вони - цивільні.

Пізніше СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога і разом із сім'ями переїхали до Росії.