Представник президента розповіла, що буде з документами, які видали в Криму окупанти

Україна після звільнення Криму проведе перевірку документів, які видавали російські окупанти на території півострова. Частину з них можуть верифікувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

Вона пояснила, що Україна не буде визнавати документи, які незаконно видали росіяни жителям Криму. Проте, ймовірно, після деокупації півострова буде проведена поетапна верифікація.

"Є документи, які першочергово потрібно верифікувати, наприклад, щодо народження/смерті. До речі, по цьому є вже певна робота - в Верховній раді зареєстрований і проходить комітети законопроект №9069 щодо запровадження адміністративної процедури отримання свідоцтв щодо народження, смерті, шлюбу", - зазначила Ташева.

Вона додала, що така ж процедура буде стосуватися і судових рішень, яких за час окупації винесено вже понад мільйон.

"Звісно коли ми говоримо про політично вмотивовані справи, проти Нарімана Джеляла і інших політв’язнів, все зрозуміло - ми їх просто випускаємо на волю. Але що робити з усіма справами по загальнокримінальних статтях? Вбивці, ґвалтівники, крадії, наприклад. Зрозуміло що ми не можемо відкрити двері тюрем - і випустити їх на волю", - наголосила представниця президента.

Нагадаємо, Таміла Ташева пояснила, що за отримання окупаційного документа у Криму відповідальності не буде.

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